TENNIS – Ct Maglie, A1 ai playout. B, grande successo a Brindisi. Scatenate le ragazze della D1

Niente da fare per il Ct Maglie a Siracusa nel campionato di A1 di tennis a squadre. Il Match Ball, forte del numero 75 Atp, Attila Balazas, ha avuto la meglio per 4-2. I salentini, capitanati da Michele Pasca, si sono schierati con Geoffrey Blancaneaux, Erik Crepaldi, Francesco Garzelli, Daniel Bagnolini e Marco Baglivo. Di Crepaldi (contro Massara) e Bagnolini (contro Zito) i due punti magliesi. C’è da dire che per il Ct Maglie la strada si preannunciava in salita sin da subito, essendo stata inserita nel girone insieme al Sassuolo, costruito per vincere lo Scudetto, al Siracusa, l’anno scorso semifinalista, e al Selva Alta campione d’Italia. Adesso saranno playout.

Benissimo i ragazzi della B (Jelle Auke Sels, Lorenzo Lorusso, Mattia Leo, Silvio Mencaglia e Alessio Giordano, capitanati da Antonio Giordano e Marco Cezza) che hanno espugnato il difficile terreno del Ct Brindisi per 4-2, cogliendo una vittoria che li spedisce in vetta alla classifica. Per il Maglie, vittorie di Sels, Mencaglia, Mencaglia/Sels e Leo/Lorusso.

Ottimo risultato anche per la D1 femminile, agli ordini di Marco Cezza, composta da Carola Liaci, Asia Pellegrino, Ginevra Puce, Silvia Romano, Elena Luceri, Emily Di Giannantonio e Angelica Nocco, promossa ai playoff dopo il successo sul Mesagne per 2-1.

Il ds Antonio Baglivo: “Soddisfattissimo delle prestazioni di tutti i ragazzi soprattutto quelli del settore giovanile perché hanno dimostrato di saper giocare ad altissimi livelli e pensiamo che in futuro possiamo fare affidamento su di loro. Le prestazione vittoriose di Daniel Bagnolini a Siracusa in A1, battuto il quotato Ettore Zito in un incontro durissimo, e quello di Silvio Mencaglia in B a Brindisi contro Cristofaro, fanno ben sperare in un futuro roseo per il nostro circolo”.

Prossimi appuntamenti: domenica trasferta a Vigevano per la A1 contro i campioni del Selva Alta; la B ospita il Barletta “Simmen”; sabato, infine, i playoff di D1 femminile contro una squadra che sarà sorteggiata in settimana.