VIRTUS MATINO – Ufficializzato lo staff tecnico a disposizione di Branà

Dopo la riconferma di mister Giuseppe Branà, la Virtus Matino ufficializza lo staff a disposizione dell’allenatore barese. Il suo vice sarà Simone Carrozzo, che ricoprirà anche il ruolo di preparatore atletico, mentre Alex Vetrugno è stato riconfermato come preparatore dei portieri.

Carrozzo vanta esperienze come allenatore nel settore giovanile dell’Avetrana; nel 2016/17 comincia il percorso in prima squadra come allenatore in seconda e preparatore dei portieri, insieme a mister Viscido, con cui subentra in corsa per firmare la salvezza col Grottaglie; nella stagione successiva, con Branà, è artefice di un gran campionato, chiusosi coi playoff in Eccellenza a Avetrana; nella scorsa stagione, infine, è allenatore in seconda col Sava (quarto in Promozione) e allenatore dei Giovanissimi regionali.

Vetrugno è abilitato come allenatore Uefa B e come allenatore dei portieri professionisti, oltre che di quelli dilettanti e di settore giovanile.

“L’ufficializzazione degli ingaggi di Simone Carrozzo e di Alex Vetrugno nello staff tecnico di Branà – spiega la presidentessa della Virtus Matino, Cristina Costantino – rappresenta un punto di forza ulteriore per il mio club. Carrozzo ritorna a collaborare con Branà, dopo essere stato, nello scorso anno, impossibilitato per impegni professionali. Ora i due si ritrovano a lavorare insieme nella nostra società, dopo aver condiviso esperienze importanti come i playoff di Eccellenza con l’Avetrana”. Su Vetrugno: “Si tratta di una riconferma a pieni voti, visto il lavoro proficuo e importante svolto nella scorsa stagione, come la preparazione dei portieri under Giannaccari, classe 2000, e Caroli, classe 2003. A ciò si aggiunge anche il lavoro di recupero del portiere Leopizzi, reduce da un serio infortunio che lo ha visto fermo per tre mesi”.