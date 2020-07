VIRTUS MATINO – Branà confermato, separazione consensuale col ds Bruno

Conferma per mister Branà, separazione col ds Bruno. La Virtus Matino, con un comunicato ufficiale, rende note alcune decisioni in vista della prossima stagione sportiva. In attesa del responso della Lnd Puglia, la società, comunque, si iscriverà in Eccellenza.

Mister Giuseppe Branà siederà ancora sulla panchina biancazzurra anche nella prossima annata agonistica. “Dare fiducia a mister Branà – riferisce la presidentessa Cristina Costantino – era doveroso. Nella scorsa stagione ha accettato di scendere dall’Eccellenza alla Promozione, credendo nel progetto del club, fidandosi e affidandosi senza vincoli alla serietà della nostra società. E il suo bel lavoro effettuato in tutti questi mesi ha portato noi della Virtus Matino a dare un segnale al pragmatico mister. Abbiamo deciso di ricambiare la sua fiducia affidandogli ancora per un’altra stagione al direzione tecnica. Facendo un’attenta valutazione sul campionato che andremo ad affrontare, ma senza tralasciare gli obiettivi del ‘Progetto Polisportiva’; sono convinta che mister Branà sia la persona giusta per il prosieguo”.

S’interrompe invece, il rapporto di collaborazione col ds Antonio Bruno, “che, per scelte di vita professionali, decide di avvicinarsi alla sua Grottaglie. In considerazione del rapporto di fiducia e di amicizia che si è creato – chiosa Costantino – Bruno continuerà, comunque, a collaborare con la Polisportiva Matino, fornendo al club giovani talenti tramite l’Equipe Salento”.