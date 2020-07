PROMOZIONE – Tartaglia: “Sarà una stagione all’insegna dell’abbattimento dei costi. Fare previsioni è molto complicato”

Dopo una buona seconda parte di stagione in sella alla panchina dell’Atletico Aradeo (subentrato a dicembre in seguito all’esonero di Corallo), conclusasi con la permanenza in Promozione, oggi Graziano Tartaglia, come buona parte dei tecnici dei campionati dilettantistici, resta alla finestra, in attesa di conoscere il futuro.

RIPARTENZA – “Prima di ogni cosa, occorrerà capire come e quando si ripartirà e ovviamente tutto ciò dipende dall’ormai nota curva dei contagi. La speranza è quella di riprendere la stagione agonistica quantomeno per l’ultima settimana di settembre. Quella che verrà, sarà un’annata particolare, soprattutto a livello dilettantistico, poiché, come ben sappiamo, molte società a questi livelli vivono di sponsorizzazioni, che, in questa fase storica, non è semplicissimo reperire. Probabilmente si assisterà ad un abbattimento dei costi nelle costruzione degli organici, tranne per quelle società che potranno contare su una base solida, mentre per il resto si potrà tornare al dilettantismo locale di qualche anno fa”.

PARENTESI ARADEO E FUTURO – “Come detto in precedenza, in questo momento molte compagini sono impegnate nella cura della base societaria, quindi credo che ogni discorso tecnico sia momentaneamente posticipato, almeno per quanto mi riguarda. Ad Aradeo, nonostante le difficoltà, assieme ai ragazzi siamo riusciti a costruire qualcosa di buono, centrando di fatto quello che era l’obbiettivo stagionale”.

ECCELLENZA E PROMOZIONE – “Fare una previsione su quello che potrà accadere è davvero assai complicato, considerando che ad oggi non si conosce nemmeno quale sarà la composizione dei rispettivi gironi. In Eccellenza da quello che si vede, Sly Trani e Barletta reciteranno un ruolo da protagoniste, anche perché hanno già iniziato a muoversi con largo anticipo, mettendo a segno colpi di primo livello. In Promozione, al di là di qualche movimento di mercato, la situazione appare abbastanza bloccata”.