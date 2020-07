SERIE A – Babacar-Lucioni, terza pesantissima gioia personale: la classifica marcatori aggiornata alla 31ª

La 31esima giornata di Serie A, conclusasi ieri sera con i posticipi di Ferrara e Verona, ha consegnato al Lecce il quartultimo posto in classifica, complici la sua vittoria di martedì contro la Lazio e la contemporanea sconfitta del Genoa in casa col Napoli. A sette turni dalla fine e con lo scontro diretto da giocare al Ferraris, tutto può ancora succedere.

Il successo al Via del Mare, siglato Babacar e Lucioni, ha fatto risalire i due giallorossi di una posizione nella classifica marcatori, posizionandosi nella casella 3. È record di gol in Serie A per il difensore, che bissa la rete di Reggio Emilia col Sassuolo, mentre per l’attaccante (che non segnava dal 22 dicembre scorso) il proprio personale è ancora lontano (10 reti con la maglia della Fiorentina nel 2016-17).

Sul podio, Cristiano Ronaldo rosicchia ancora una lunghezza a Immobile e si porta a -3. Sul gradino più basso del podio c’è ancora Lukaku.

La classifica marcatori aggiornata alla trentunesima:

29 RETI: Immobile C. (Lazio);

26 RETI: C. Ronaldo (Juventus);

20 RETI: Lukaku R. (Inter);

17 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Muriel L. (Atalanta);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta), Caputo F. (Sassuolo);

14 RETI: Dzeko E. (Roma), , Zapata D. (Atalanta), Belotti A. (Torino);

12 RETI: Martinez L. (Inter), Petagna A. (Spal), Berardi D. (Sassuolo);

11 RETI: Cornelius A. (Parma), Mancosu M. (Lecce), Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo);

10 RETI: Milik A. (Napoli), Simeone G. (Cagliari), Rebic A. (Milan);

9 RETI: Quagliarella F. (Sampdoria), Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Lasagna K. (Udinese);

8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Pandev G. (Genoa), Gabbiadini M. (Sampdoria), Mertens D. (Napoli), Mkhitaryan H. (Roma);

7 RETI: Lapadula G. (Lecce), Criscito D. (Genoa), Correa J. (Lazio), Kulusevski D. (Parma), Ramirez G. (Sampdoria), , Donnarumma A. (Brescia), Barrow M. (Bologna);

6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Vlahovic D. (Fiorentina), Chiesa F. (Fiorentina), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Higuain G. (Juventus), Nainggolan R. (Cagliari), Gervinho (Parma), Di Carmine S. (Verona), Pasalic M. (Atalanta), Insigne L. (Napoli), Pulgar E. (Fiorentina), Kucka J. (Parma), De Paul R. (Udinese), Okaka S. (Udinese);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Hernandez T. (Milan), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Malinovsky R. (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Pessina M. (Verona), Calhanoglu H. (Milan), Pinamonti A. (Genoa), Leao R. (Milan), Ibrahimovic Z. (Milan), Torregrossa E. (Brescia);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino), Zaniolo M. (Roma), Duricic F. (Sassuolo), Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Zaza S. (Torino), Lozano H. (Napoli), Candreva A. (Inter);

3 RETI: Calderoni M., Falco F., Babacar K., Lucioni F. (Lecce) e altri 29;

2 RETI: La Mantia A., Farias D. (Lecce) e altri 41;

UNA RETE: Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Saponara R., Donati G. (Lecce) e altri 85.