SERIE A – Risultati 31ª giornata, classifica e prossimo turno

Nemmeno il tempo di assorbire i postumi dell’ennesimo ko e per mister Fabio Liverani è tempo di presentare in conferenza stampa una nuova, importantissima sfida di campionato. Domani c’è Lecce-Lazio. Per Liverani fare punti è necessario per ritrovare fiducia ed entusiasmo in un discorso salvezza ancora apertissimo: “Attualmente ci manca quel risultato che ci regali…