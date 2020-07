VOLLEY – Galatina sbarca in A3 via Corigliano. Cutrofiano, ecco lo staff e un nuovo arrivo. Novità a Casarano e Leverano

OLIMPIA SBV GALATINA – Oltre alla Volley Aurispa Libellula Lecce (Alessano-Tricase), in Serie A maschile 2020-21 ci sarà anche un’altra compagine salentina. Si tratta della Salento Best Volley Olimpia Galatina, che, nei giorni scorsi, ha rilevato il titolo di Corigliano-Rossano (Area Brutia Cosenza) dopo un appassionante torneo, testa a testa con Casarano, nella Serie B interrotta dal Covid-19 a marzo. L’operazione nasce dalla collaborazione tra Luigi Santoro e Corrado Panico, presidenti di Olimpia e Salento Best Volley, che hanno deciso di costruire un fronte unico e condividere risorse umane, finanziarie e tecniche. Nelle prossime settimane sarà ufficializzato l’organigramma societario che deciderà, poi, incarichi tecnici e strategie di mercato.

CUTROFIANO – Ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con coach Antonio Carratù: Simone Giunta sarà il secondo allenatore; Lorenzo Giannotta il preparatore atletico; Marzo Rizzo e Luigi Polimeno assistant coach; Andrea Polimeno scout-man. Intanto, è stato ufficializzato l’ingaggio di Giorgia Quarchioni, 25enne marchigiana, 188 cm, con grande esperienza in A2.

BCC LEVERANO – Ritorna Stefano Sergio, laterale di grande affidabilità e già protagonista in gialloblù nelle passate annate, con le promozioni in serie sino alla conquista della A2. “Ritorno a casa e non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare il calore del pubblico leveranese. Sarà il gruppo il nostro punto di forza”, sono le prime dichiarazioni di Sergio all’ufficio stampa della Bcc.

LEO SHOES CASARANO – Il martello italo-venezuelano Ivan Zanettin sposa il progetto rossazzurro. Classe 1997, 195 cm, nelle ultime tre stagioni ha militato in Serie A2 con Ortona (2017-18 e 2018-19) e Peimar Calci Massa. Nel suo curriculum anche la B2 ad Asti e la B2/B a Modena.