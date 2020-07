MOTORI – Riparte da Torricella la stagione 2020 dell’automobilismo di Puglia e Basilicata

Dopo la pausa forzata, riparte da Torricella (TA) la stagione 2020 dell’automobilismo pugliese e lucano con il 2° Formula Challenge “Coppa dei Campioni” che si correrà sulla Pista Fanelli, organizzato dalla scuderia Salento Motor Sport e valida come prova di apertura del 3° Campionato “Grande Salento – Trofeo DGR Group” e del 17° Campionato Interregionale “Campania Puglia Basilicata” promosso da Basilicata Motorsport.

La gara si sarebbe dovuta svolgere il 29 marzo scorso. “La gara della ripartenza avrà una marcia in più – dichiara il direttore di gara Carmine Capezzera – e non solo per l’entusiasmo di ricominciare, ma anche per il grande sforzo degli imprenditori e degli organismi federali nell’impegno di rispettare e garantire tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste dai protocolli di emergenza Covid, così come per il senso di responsabilità che i piloti sapranno certamente dimostrare secondo i valori autentici dello sport”.

“Ci siamo rimboccati le maniche, per ripartire – sottolinea il vicepresidente Salento Motor Sport Emanuele Giudice –, guardando con ottimismo e con attenzione verso una sfida che sarà diversa dalle altre, con nuove modalità di iscrizione e di svolgimento, e che accomunerà in uno spirito di condivisione tutte le scuderie partecipanti. Colgo questa occasione per salutare e ringraziare le squadre protagoniste del Campionato 2019 a cui rinnovo l’invito di adesione: Apulia Corse, Auto Sport Sorrento, Basilicata Motorsport, Brindisi Corse, Casarano Rally Team, Epta Motors, Fasano Corse, Greta Racing, Max Racing, Motor Sport Scorrano, New Emotion, Power Racing, Progetto Corse, Promosport, Salento Motori, Tramonti Corse, Valle d’Itria e Vesuvio Corse”.

Per info sull’iscrizione: www.salentomotorsport, tel. 0833-692959.