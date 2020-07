SERIE D – Le date ufficiali di partenza del campionato, della Coppa Italia e dell’Under 19 Juniores

Sono state ufficializzate poco fa dal Dipartimento Interregionale le date di partenza della stagione sportiva 2020-21 per il campionato di Serie D.

Emergenza Covid-19 permettendo, il torneo prenderà il via domenica 27 settembre con la prima giornata di ogni girone. Sette giorni prima, il 20 settembre, è in programma il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, il cui calendario con gli accoppiamenti sarà comunicato in seguito.

Infine, si dovrà aspettare ottobre per la partenza del campionato nazionale Juniores Under 19, la cui giornata inaugurale è prevista per sabato 10.