LECCE – Barak, voglia di lottare: “Ora sto bene, mi piace giocare ogni 3 giorni. Salvezza apertissima”

Dopo aver saltato per infortunio il primo match post ripresa con il Milan, Antonin Barak ha ritrovato il campo nella ripresa della sfida con la Juve e non lo ha più lasciato. Della sua condizione e di quella della squadra ne ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso.

Martedì sono arrivati tre punti fondamentali: “Con la Lazio abbiamo giocato bene, vincendo meritatamente. Era una gara fondamentale e lo sapevamo, dando tutto sul campo. Siamo stati concentrati, la difesa ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per portare a casa i tre punti importanti per una lotta salvezza aperta come mai. Di certo c’è che dobbiamo pensare solo a noi”.

Sulla sua condizione: “Mi sento bene, ho preso una botta molto forte prima del match con il Milan e per questo non ho potuto giocare. Ora sto bene ed è importante giocare. Io sto lavorando al massimo per aiutare la squadra, par fare la mia parte in quello che è un grandissimo gruppo. La nostra unità e l’identità di gioco che mister Liverani ci dà sono la nostra forza”.

Andando un po’ in controtendenza con quanto si è sentito nelle ultime settimane, Barak è felice di giocare così tanto e così a stretto giro: “L’ho già detto altre volte, secondo me tutti i giocatori sono contenti quando si gioca sempre. Questo perché ogni partita alza il livello di qualità di gioco del singolo, ed è questo l’unico modo in cui si può migliorare, forse anche più dell’allenamento. L’unica cosa che mi dispiace davvero di tutto ciò è l’assenza dei tifosi“.