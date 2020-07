GALLIPOLI – Ufficiale, panchina a Antonio Toma. Novità nei quadri dirigenziali

Novità in casa Gallipoli. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il nuovo allenatore giallorosso è mister Antonio Toma. La presentazione avverrà domani mattina al Gallipoli Resort, congiuntamente ai nuovi quadri societari che vedono al vertice la manager Paola Vella.

Di seguito la nota del club.

La società del Gallipoli Football 1909 è lieta di annunciare le novità e i cambiamenti sostanziali apportati all’organigramma societario che contribuiranno a dare ulteriore spinta al progetto iniziato ormai quattro anni fa. Per questo la Presidenza è stata affidata alla signora Paola Vella, manager di grande personalità che in pochi anni è riuscita a farsi conoscere nel mondo del calcio dilettantistico; ha infatti militato nella Toma Maglie col ruolo di Vice-presidente e Responsabile Marketing mentre, nella passata stagione, ha diretto il settore delle Pubbliche Relazioni e ricoperto l’incarico di Responsabile Marketing per l’A.C. Nardò.

La carica di Vice-presidente, invece, è stata assegnata al dott. Luciano Costantini che nella passata stagione ha traguardato brillanti risultati.

Grazie alla caparbietà del riconfermato Direttore Generale Dino Leucci, è stato nominato Franco Elia quale Direttore Sportivo: esperto di calcio giovanile, in passato collaboratore di Pantaleo Corvino con la Fiorentina e poi Direttore Sportivo del Casarano di qualche stagione fa.

Leucci, a nome della Società verso la quale si dichiara “legato da amicizie consolidate”, ha affidato la guida tecnica della prima squadra al Mister Antonio Toma già allenatore vincente col Gallipoli del presidente Vincenzo Barba. Toma vanta un’esperienza pluriennale nel calcio che conta: è stato allenatore in seconda di Antonio Conte sia in Serie B con il Bari sia in Serie A con l’Atalanta e Lecce – con quest’ultimo, ma da allenatore, anche in serie C durante la stagione 2012-2013 – e poi con la Beretti del club pugliese con la quale ha ottenuto un record storico. Nell’arco della sua carriera da allenatore, iniziata nel 1999, ha vinto ben 9 campionati, insomma un allenatore abituato a vincere e di grande esperienza.