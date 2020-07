VOLLEY – A Galatina il collegiale Under 18 agli ordini di coach Fanizza. Tra i convocati anche tre pugliesi

Da qualche giorno, gli azzurrini di volley Under 18 sono a Galatina per preparare l’Europeo che si svolgerà a Lecce e a Marsicotevere (PZ) tra il 4 e il 13 settembre prossimo. I ragazzi sono guidati dal tecnico pugliese Vincenzo Fanizza e si tratterranno nella cittadina salentina sino al 6 agosto prossimo.

Queste le parole di Fanizza, già campione mondiale uscente Under 19 nella scorsa stagione: “Già il fatto che siamo riusciti a ripartire è un grande risultato. Ovviamente dopo tutto quello che è accaduto in questi mesi ‘il riprendere’ è una bellissima cosa, sia per i ragazzi che per noi. Per gli adolescenti di 14/15 anni non è stato facile stare fermi e bloccati per tutto questo tempo, però fortunatamente con lo staff tecnico siamo riusciti a collegarci cercando di motivarli, vedremo da oggi quanto quello che abbiamo fatto in tutti questi mesi sia servito. Ci siamo confrontati molto durante il periodo di stop, collegandoci da ‘remoto’ 3 o 4 volte a settimana, non penso che dovremmo dire più di tanto ai ragazzi, in realtà non vediamo l’ora ritrovarci tutti insieme. Perciò mi ripeto, i ragazzi hanno una grandissima voglia di riprendere l’attività, come noi abbiamo tanta voglia di allenarli. Siamo molto motivati e vogliamo fare bene. Di parole ne abbiamo dette tante durante gli ultimi mesi, ora ci si deve solamente allenare”.

L’elenco dei convocati: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante, Edoardo Cunial (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Stefano Dell’Osso (Trentino Volley); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli, Lorenzo Ricci Maccarini (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).