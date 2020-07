SERIE A – Orsato per Cagliari-Lecce. Genoa e Sampdoria, incroci in zona rossa: programma e arbitri della 32ª

Avanti senza sosta, parte nel pomeriggio la giornata numero 32 di Serie A con l’anticipo dell’Olimpico tra Lazio e Sassuolo. Questa sera potrebbe chiudersi (o riaprirsi) definitivamente la lotta Scudetto con il big-match tra Juventus e Atalanta. Il Lecce scenderà in campo all’ora dell’aperitivo di domani, al Sardegna Arena di Cagliari contro la formazione di Walter Zenga, ormai a quota 40 e quindi con l’obiettivo salvezza virtualmente raggiunto con larghissimo anticipo. Nell’Isola dirigerà l’incontro il signor Orsato di Schio che, quest’anno, non aveva ancora arbitrato il Lecce. I precedenti col fischietto vicentino parlano di tre vittorie del Lecce, un pari e quattro sconfitte. L?ultima partita arbitrata da Orsato fu la vittoria per 4-2 del Lecce sulla Roma nell’aprile 2012 (doppiette di Muriel e Di Michele per i giallorossi di casa, gol di Bojan e Lamela in zona Cesarini per ii capitolini, fonte wlecce.it).

La squadra di Fabio Liverani avrà il piccolo vantaggio di conoscere già il risultato della sua principale antagonista per la salvezza, il Genoa, che, alle 17.15 ospita al Ferraris la Spal ormai con un piede e mezzo in B. L’Udinese, contro la Sampdoria, può togliersi definitivamente dai guai e affossare i doriani, reduci dal ko di Bergamo contro l’Atalanta. È una lotta aperta, ancora, a qualsiasi risultato.

Programma e arbitri della 32esima giornata:

sab. h 17.15

Lazio-Sassuolo: Marco Di Bello di Brindisi (Galetto-Imperiale; IV Di Martino; VAR Aureliano-Longo)

h 19.30

Brescia-Roma: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Di Vuolo-De Meo; IV Maggioni; VAR Manganiello-Preti)

h 21.45

Juventus-Atalanta: Piero Giacomelli di Trieste (Del Giovane-Valeriani; IV Piccinini; VAR Irrati-Schenone)

dom. h 17.15

Genoa-Spal: Marco Guida di Torre Annunziata (Fiorito-Cecconi; IV Doveri; VAR Mazzoleni-Tegoni)

h 19.30

Cagliari-Lecce: Daniele Orsato di Schio (Manganelli-Giallatini; IV Fourneau; VAR Pairetto-Lo Cicero)

Fiorentina-Verona: Daniele Chiffi di Padova (Meli-Pagliardini; IV Dionisi; VAR Di Paolo-Carbone)

Parma-Bologna: Maurizio Mariani di Aprilia (Peretti-Prenna; IV Giua; VAR Maresca-Vivenzi)

Udinese-Sampdoria: Paolo Valeri di Roma 2 (Bresmes-Caliari; IV Rapuano; VAR Pasqua-Ranghetti)

Napoli-Milan: Federico La Penna di Roma 1 (Paganessi-Mondin; IV Abisso; VAR Rocchi-Bindoni)

lun. h 21.45

Inter-Torino (designazione non ancora comunicata)

–

CLASSIFICA: Juventus 75 – Lazio 68 – Atalanta 66 – Inter 65 – Roma e Napoli 51 – Milan 49 – Sassuolo e Verona 43 – Bologna 41 – Cagliari 40 – Parma 39 – Fiorentina e Udinese 35 – Torino 34 – Sampdoria 32- Lecce 28 – Genoa 27 – Brescia 21 – Spal 19.