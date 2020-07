VOLLEY – Mercato, arrivi e conferme: le ultime da Aurispa Lecce, Casarano, Cutrofiano, Leverano, Galatina

AURISPA LIBELLULA LECCE – Sarà Pawel Strabawa la punta di diamante dell’Aurispa Libellula Volley Lecce. Il talentuoso mancino polacco, classe 1996, 203 cm, si è lasciato convincere dalle sirene salentine e dovrà caricarsi sulle spalle l’attacco della squadra di coach Denora. Decisiva, in tal senso, è stata l’amicizia personale che lega il ds Mirko Corsano al procuratore del giocatore, Martin Lebl, compagni, con l’ex azzurro, di tante avventure nei cinque anni trascorsi prima alla Lube Macerata, poi a Roma. “Pawel – dice Corsano – non vede l’ora di mettersi all’opera nel nostro campionato. Ha voglia di emergere e questo può fare la differenza. Ha un buon servizio e, come tutti i mancini, predilige palla veloce ma gioca bene anche le palle più morbide”.

LEO SHOES CASARANO – Le prime dichiarazioni dell’italo-venezuelano Ivan Zanettin: “Sono molto contento di far parte di una delle società più serie e solide della Serie B. L’entusiasmo e la voglia di lavorare e fare bene che ho percepito dalle parole dei dirigenti mi ha portato a fare questa scelta, giacché sareo potuto rimanere nel giro della Serie A”. Il ds Luigi Anastasia: “La trattativa non è stata facile. Siamo sicuri che sarà in grado di fare la voce grossa in un roster già di altissimo livello”.

CUTROFIANO – Ingaggiata la giovane e talentuosa palleggiatrice Emma Rizzieri, classe 2002, cresciuta nella cantera nell’Imoco Conegliano che da anni domina in Italia e Europa. Nella scorsa stagione, Rizzieri ha militato in B1 nel San Donà, squadra satellite di Conegliano. C’è tanto orgoglio nell’ambiente cutrofianese per aver chiuso un’operazione di tale portata con la blasonata società veneta: “Una collaborazione importantissima – dicono dal club salentino – di cui siamo molto fieri”.

LEVERANO – Una conferma e un ritorno per coach Zecca. Andrea Galasso sarà ancora un pilastro gialloblù: “La cosa più bella – afferma – è tornare a giocare nel nostro palazzetto, vogliamo riempirlo”. Sull’emergenza: “Vedremo come sarà la pallavolo post-Covid. Dovremmo riprendere con calma gli allenamenti, dopo tanta inattività il rischio infortuni è alto. In estate, di solito, ci tenevamo in forma col beach volley, ma anche questa possibilità è saltata”. Dopo un brutto infortunio, farà parte del roster leveranese anche Francesco Savina, crescito nel vivaio della Bcc. “Torno in gruppo dopo due anni difficili. Ringrazio i miei compagni per la forza che mi hanno trasmesso. Indossare la maglia della squadra del proprio paese è un’emozione in più”.

OLIMPIA SBV GALATINA – Dopo dieci anni, si ripete il passaggio di titoli (questa volta in senso inverso) tra Galatina e Corigliano Calabro. Queste le esordienti (che hanno acquisito il titolo da altri club) in A3: Team Volley Portomaggiore (da Cisano Bergamasco), Normanna Aversa (da Cuneo Sport), Saturnia Acicastello (da Bcc Leverano), Volley Pineto (da Lube Civitanova) e, appunto, la Salento Best Volley Olimpia Galatina (da Aria Brutia Cosenza – Corigliano-Rossano). La panchina della Sbv andrà a coach Giovanni Stomeo, coadiuvato, ancora, da Antonio Bray, fortemente voluto dallo stesso Stomeo con cui forma una coppia professionale ultraquinquennale.