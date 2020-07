SERIE D/H – Tra nuovi arrivi e clamorose separazioni, il mercato regala i primi colpi di scena

Nemmeno il tempo di partire , che il mercato del girone H di Serie D, inizia a regalare i primi giochi d’artificio.

È notizia di pochi minuti fa: Danilo Pagni non è più il direttore sportivo del Taranto. Dura quindi poco più di un mese l’esperienza dell’ex Gallipoli all’interno del sodalizio rossoblù. Ad oggi per il dopo Pagni i nomi caldi appaiono quelli dell’ex Gravina Antonio Mangone e di Francesco Montervino. Restando sempre a Taranto, è ormai cosa fatta l’accordo con l’ex Fasano Giuseppe Laterza, che riabbraccerà anche l’estroso attaccante Vincenzo Corvino.

Il Casarano in attesa di ufficializzare l’arrivo di Ciro Ginestra in panchina, lavora a fari spenti anche sul mercato. Il direttore Marcello Pitino sembrerebbe aver messo gli occhi sul centrocampista argentino, ex Virtus Francavilla e Bitonto, Carlos Biason, mentre per l’attacco piacciono Samon Reder Rodriguez ex Cerignola e Riccardo Lattanzio reduce dalla vittoria del campionato con il Bitonto.

Salutato Monticciolo, il Team Altamura ha deciso di puntare tutto sull’ex Casarano Pasquale De Candia, che a breve sarà ufficialmente il nuovo tecnico dei murgiani. La neopromossa Molfetta, ha deciso di puntare sulla via della continuità, confermando in panchina mister Renato Bartoli, dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa annata. I primi due acquisti del sodalizio biancorosso, rispondo ai nomi di Hristo Gogovski, centrocampista ex Gravina e Davide Lamacchia, ex Barletta.

Dopo un lungo testa a testa, Gigi Panarelli ha battuto la concorrenza di Alessandro Monticciolo per ciò concerne la panchina della Fidelis Andria. Il Gravina salutato Valeriano Loseto ha deciso di affidare la panchina al murgiano doc Antonio De Leonardis. Confermato capitan Chiaradia, la società gialloblù ha ufficializzato anche l’arrivo dell’attaccante ex Hinterreggio e Agropoli, Marco Puntoriere, che raccoglierà la pesante eredità di bomber Santoro.