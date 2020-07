eSPORT – Scudetto eSerie D, ufficializzati i due gironi che si contenderanno il tricolore virtuale a Gallipoli

Come già anticipato, sarà l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, del gruppo Caroli Hotels, a ospitare le fasi finali della prima edizione del Campionato sperimentale di eSerie D 2020 (eSport), dall’11 al 13 settembre prossimi. Le strutture alberghiere del gruppo sono, infatti, Official Supplier degli Lnd eSports per il 2020 e per il 2021.

Lo Scudetto virtuale si assegnerà con la formula di due gironi formati da quattro squadre. Le prime due di ogni girone passeranno in semifinale; le vincenti, poi, si giocheranno la finalissima. Ogni squadra si affronterà in gare di andata e ritorno: venerdì 11 via al girone d’andata; sabato mattina si comincerà col ritorno. Sempre sabato, poi, semifinale e finale. Gli orari saranno comunicati successivamente.

Del girone 1 fanno parte Torres, Latina, Savoia e Crema; del girone 2, invece, Nola, Palermo, Casale e Taranto.