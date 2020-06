ESPORT – Il Gruppo Caroli Hotels ospiterà le Final Eight di Serie D 2020/21

Il Gruppo Caroli Hotels è ufficialmente sponsor degli Lnd eSports per il 2020 e il 2021 con la qualifica di Official Supplier. Le strutture del network alberghiero saranno, pertanto, la location e, quindi, ospiteranno la eSports Final Eight di Serie D 2020/21.

L’idea della Lnd si è dimostrata vincente, abbracciando un settore, quello del calcio giocato virtualmente, in netta crescita e con esponenziali margini di ulteriore sviluppo.

Il prossimo passo, nel progetto eSports della Lnd, prevede una serie di eventi promozionali per proporre l’iniziativa, spiegandone i tanti aspetti positivi in termini sociali. Perché c’è il calcio giocato con il pallone, che ovviamente viene prima di tutto, ma poi c’è anche un calcio “videogiocato” che non toglie tesserati dai campi, anzi, può essere complementare. Un calcio virtuale che permette di fare in compagnia quello che di solito si fa da soli, chiusi dentro casa.