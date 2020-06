VOLLEY A2/f – Ora è ufficiale: il Cutrofiano sarà ancora portabandiera del Salento e della Puglia in Serie A

Il Cutrofiano Volley difenderà i colori del Salento e della Puglia in Serie A per la terza stagione consecutiva. Una notizia molto attesa ma di certo non scontata, in un periodo come quello attuale.

“Inutile nascondere le difficoltà incontrate – si legge in una nota del club -, per questo il traguardo dell’iscrizione al campionato di A2 è ancora più prestigioso e dà la cifra della passione di tutti quelli che ogni giorno fanno quadrato intorno ad una realtà sportiva che dimostra sempre di meritare tutto ciò che ha conquistato in questi anni. Quanto vissuto in questi mesi non poteva non pesare su progetti e ambizioni di un ambiente che vive della fiducia delle realtà produttive locali, messe a dura prova da qualcosa che nella storia non ha precedenti. Per questo la notizia di oggi va sottolineata doppiamente. Perché questo passo, non è solo ripartire, ma dare rilievo ad un intero territorio che vuole riappropriarsi di quanto di bello ha costruito in questi anni”.

La società, col ds Francesco Melegari in primis, è già al lavoro per costruire lo staff tecnico e il roster della squadra della prossima stagione. Sono attese novità nei prossimi giorni. “Non si nasconde la grandissima soddisfazione per questo terzo anno consecutivo in A2 – è la conclusione della nota del Cutrofiano Volley –. Tutto un paese in festa che riconosce i sacrifici e gli sforzi fatti, senza tralasciare i prestigiosissimi risultati del settore giovanile, affidato, per la stagione sportiva 2020/2021 al fuoriclasse Simone Giunta. Ancora una volta ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi ed emozionarci tutti insieme, certi di rivederci tutti al PalaCesari a tifare per i colori e lo sport del nostro cuore”.