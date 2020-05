VOLLEY A2/f – Cutrofiano, è già ora di programmare: ecco il nuovo coach

La Lega Pro si rimette al Consiglio federale, appurato che non si riuscirà a tornare in campo per completare il calendario della stagione 2019/20. Questo è il sunto della riunione di ieri pomeriggio, alla presenza, in remoto, del presidente Figc, Gabriele Gravina, che ha auspicato ad un ripensamento del format dei campionati già dalla stagione…