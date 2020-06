SOLIDARIETÀ – Asd Utopia Sport si apre al sociale. Grazia Turco: “Anche se disabili, siamo iperattivi di natura”. Tutte le info

Non solo sport, e ad alti livelli, ma anche solidarietà. Asd Utopia Sport si conferma in prima linea per dare un aiuto a chi è in difficoltà, specialmente in questo lungo periodo di pandemia. Nasce, infatti, un settore sociale che andrà ad affiancare le attività sportive della Asd presieduta da Giampiero Turco. Si potrà ricoprire un ruolo di socio semplice, o anche di socio volontario accompagnatore, o di socio sportivo, o di socio sostenitore e via dicendo. Chi non avrà tempo da dedicare al sociale potrà contribuire con le maestranze (pulizie, manutenzioni) o con le donazioni.

Così la campionessa di handbike e tennistavolo, Grazia Turco: “Intendiamo creare un nuovo gruppo di persone che possa spendersi nel sociale. Tutta le nostre attività si sono congelate in concomitanza del primo decreto. Infatti il giorno della chiusura siamo riusciti a consegnare le ultime 150 uova di Pasqua per la raccolta fondi in favore della Bimbulanza, ma con la Fase 2 siamo in ripartenza, quindi vogliamo impiegare tutte le nostre forze per dare un segnale di reazione in un periodo storico assai delicato. Chiunque vorrà impegnarsi potrà aderire al nostro progetto per mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Anche se siamo diversamente abili siamo iperattivi di natura. Dal punto di vita sportivo in questo periodo abbiamo organizzato incontri con il nostro preparatore atletico il Dott. De Fraia che, di concerto alla Dott.ssa Marullo, hanno badato alla condizione fisica dei nostri atleti paralimpici”.

Info: 338-82219047, mail utopiasport@virgilio.it.