SERIE A – Ufficiale: il calendario rimodulato sino alla 35 ª con anticipi, posticipi e programmazione tv

Non solo sport, e ad alti livelli, ma anche solidarietà. Asd Utopia Sport si conferma in prima linea per dare un aiuto a chi è in difficoltà, specialmente in questo lungo periodo di pandemia. Nasce, infatti, un settore sociale che andrà ad affiancare le attività sportive della Asd presieduta da Giampiero Turco. Si potrà ricoprire…