LECCE – Il tour de force finale per strappare la salvezza sul campo

Al netto delle ultime tre gare, che ancora non sono state calendarizzate (si dovrebbero giocare in contemporanea), sarà un mese intensissimo per le squadre di Serie A.

Il Lecce ripartirà dal Via del Mare lunedì 22 giugno, alle 19.30, quando riceverà il Milan di Stefano Pioli (gara trasmessa su Sky); dopo quattro giorni, venerdì 26, i giallorossi saranno allo Stadium per sfidare i campioni d’Italia della Juventus (Sky), chiudendo il mese di giugno con due partite dall’alto tasso di difficoltà.

Luglio si aprirà nella serata di mercoledì 1, alle 21.45, con il match-salvezza interno contro la Sampdoria (Dazn); sabato 4, alle 19.30, la squadra di Liverani affronterà in trasferta il Sassuolo (Sky) per poi vedersela, martedì 7 alle 19.30, al Via del Mare contro la Lazio (Sky); a chiusura di settimana, la partita di Cagliari di domenica 12, alle 19.30 (Sky). Tre giorni di riposo, per così dire, prima di ricevere la Fiorentina, mercoledì 15 alle 21.45 (Dazn); quindi, altro scontro diretto a Genova contro i rossoblù, domenica 19 alle 19.30 (Sky) per poi ospitare il Brescia, sul prato amico, mercoledì 22 alle 21.45 (Sky).

Resta da definire l’orario di: Bologna-Lecce (domenica 26 luglio), Udinese-Lecce (mercoledì 29 luglio) e Lecce-Parma (domenica 2 agosto).