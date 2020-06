SERIE A – Mancosu ancora cecchino dal dischetto. Ronaldo e Lukaku accorciano da Immobile: la classifica marcatori dopo la 27ª

Giornata ricca di gol, la 27esima, giocata tra lunedì e ieri sera. La sconfitta del Lecce col Milan, alla fine, è stata più “dolce” del previsto, visti anche i contemporanei stop di Spal, Genoa, Sampdoria e Udinese (che ha perso lo scontro diretto col Torino). A punti (uno) solo il Brescia in zona rossa.

In classifica marcatori, rimane al palo Immobile, leader dei bomber con 27 centri; si avvicinano Ronaldo e Lukaku, entrambi a segno su rigore. E sempre su rigore, capitan Mancosu ha centrato la porta per la nona volta stagionale, spiazzando un portiere, come Gigio Donnarumma, che, qualche giorno prima, ne aveva intercettato uno proprio a CR7.

La classifica marcatori aggiornata al 27° turno:

27 RETI: Immobile C. (Lazio);

22 RETI: C. Ronaldo (Juventus);

19 RETI: Lukaku R. (Inter);

16 RETI: Joao Pedro (Cagliari);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta);

14 RETI: Dzeko E. (Roma), Caputo F. (Sassuolo);

13 RETI: Muriel L. (Atalanta), Zapata D. (Atalanta);

12 RETI: Martinez L. (Inter);

11 RETI: Petagna A. (Spal), Cornelius A. (Parma);

10 RETI: Belotti A. (Torino), Berardi D. (Sassuolo), Milik A. (Napoli);

9 RETI: Quagliarella F. (Sampdoria), Mancosu M. (Lecce);

8 RETI: Caicedo F. (Lazio), Dybala P. (Juventus), Simeone G. (Cagliari), Gosens R. (Atalanta);

7 RETI: Orsolini R. (Bologna), Lapadula G. (Lecce), Criscito D. (Genoa), Correa J. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Boga J. (Sassuolo), Rebic A. (Milan), Gabbiadini M. (Sampdoria);

6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Mertens D. (Napoli), Vlahovic D. (Fiorentina), Chiesa F. (Fiorentina), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Mkhitaryan H. (Roma), Kulusevski D. (Parma);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Higuain G. (Juventus), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Hernandez T. (Milan), Nainggolan R. (Cagliari), De Paul R. (Udinese), Ramirez G. (Sampdoria), Gervinho (Parma), Pasalic M. (Atalanta), Okaka S. (Udinese), Insigne L. (Napoli), Di Carmine S. (Verona), Donnarumma A. (Brescia), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Malinovsky R. (Atalanta);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino), Zaniolo M. (Roma), Lasagna K. (Udinese), Djuricic F. (Sassuolo), Bani M. (Bologna), Torregrossa E. (Brescia), Pazzini G. (Verona), Pulgar E. (Fiorentina), Kluivert J. (Roma), Luis Alberto (Lazio), Kucka J. (Parma);

3 RETI: Calderoni M., Falco F. (Lecce) e altri 25;

2 RETI: La Mantia A., Babacar K., Farias D. (Lecce) e altri 39;

UNA RETE: Lucioni F., Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Saponara R., Donati G. (Lecce) e altri 88.