LA CRONACA – Oltre un’ora di resistenza, poi troppa Inter. Lecce, ko con onore

Si interrompe in casa con l’Inter capolista la serie positiva del Lecce, battuto 0-2 in casa ma uscito con l’onore delle armi. I giallorossi tengono a lungo testa all’avversario, arrendendosi soltanto nell’ultimo quarto di gara come avvenuto all’andata. Per i salentini quindi invariato il +3 sulla zona retrocessione in attesa delle gare delle rivali.

Di Francesco conferma in blocco il 4-2-3-1 vittorioso a Cagliari lo scorso lunedì. Per Chivu novità e turnover nel suo 3-5-2 che vede in Lautaro e Thuram i suoi terminali offensivi. E’ l’Inter, come prevedibile, a fare la partita, ed il primo a provarci è Dimarco con un tiro al settimo fuori misura Tre minuti e Siebert nega agli ospiti un gol fatto, deviando sul palo il destro al volo di Luis Henrique. Al diciottesimo il colpo di testa di Thuram termina alto sopra la travera. Minuto 27, azione insistita dei nerazzurri con destro schiacciato di Esposito che Falcone devia in angolo. Il Lecce ci prova soprattutto con cross, un paio di corner e incursioni varie, ma al trentatreesimo arriva anche il primo tiro in un destro di Ramadani alto sopra la traverso da buona posizione. Nel finale di tempo prima Falcone manda in corner il colpo di testa di Esposito, poi Zielinski tira alto da fuori.

Nella ripresa dopo sei giri di lancette l’Inter troverebbe il vantaggio con Dimarco, annullato però per fuorigioco dopo intervento VAR. I nerazzurri si rivedono al sessantaquattresimo, quando il neo entrato Mkhitaryan da fuori non inquadra la porta per un paio di metri. Nell’azione seguente Danilo Veiga da fuori, palla abbondantemente alta sopra la traversa. Sei minuti dopo Esposito tenta il colpo di testa, sfiorando però male ed abbondantemente al lato. Al 75′ vantaggio Inter firmato Mkhitaryan, lasciato solo in area sugli sviluppi di un corner e capace di trovare l’angolo lontano. Inter a un soffio dal bis due minuti più tardi quando Dimarco, solo davanti la porta del Lecce, prima si fa ipnotizzare da Falcone e poi è stoppato da Tiago Gabriel. All’ottantaduesimo arriva comunque il raddoppio nerazzurro grazie ad Akanji, che salta libero in area e trova l’angolo lontano. Il match si chiude così sullo 0-2.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena a Como, sabato alle 15.

