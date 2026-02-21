ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-INTER, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
sabato 21.02.2026, ore 18
Serie A 2025/26, giornata 26
LECCE-INTER 0-2
RETI: 75′ Mkhitaryan, 82′ Akanji
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar (4′ Siebert), Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly (83′ Stulic) – Pierotti (83′ N’Dri), Gandelman (59′ Ngom), Sottil (59′ Banda) – Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Pérez, Helgason, Jean, Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
INTER (3-5-2): Sommer – Bisseck, de Vrij (60′ Akanji), Bastoni (88′ Carlos Augusto) – Luis Henrique (69′ Diouf), Frattesi, Zielinski, Sucic (60′ Mkhitaryan), Dimarco – Thuram (69′ Bonny), P. Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez J., Acerbi, Darmian, Cocchi, Kaczmarski, Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu.
ARBITRO: Gianluca Manganiello sez. Pinerolo (Rossi-Dei Giudici; IV Dionisi; VAR Paterna-Aureliano).
NOTE: Ammoniti Tiago Gabriel (L), de Vrij, Bastoni (I). Rec. 2′ pt, 4′ st.