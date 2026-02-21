CICLISMO – Archiviato con successo il primo collegiale dell’anno targato Leo Constructions

l ciclismo giovanile pugliese scalda i motori con un allenamento collegiale presso il Bike Park “Nessuno Escluso” di Bari. Sotto la guida del tecnico federale Beppe Carella, i giovani atleti si sono cimentati in una sessione dedicata alla preparazione atletica e alla tecnica di guida in mountain bike. L’incontro, fondamentale per consolidare le basi motorie e coordinative in vista del 2026, ha visto la preziosa collaborazione dei tecnici della Scuola Ciclismo Franco Ballerini e della Leo Constructions (Fausto Mari, Giuseppe Epicoco, Olsi Paja e Vincenzo Capasso).

Durante la giornata, resa possibile dall’ospitalità di Pino Marzano, sono state consegnate sei biciclette da strada per i più piccoli, incentivando un approccio multidisciplinare che spazierà dal ciclismo al triathlon. «La preparazione invernale è una fase chiave per costruire basi tecniche solide senza forzare i tempi», ha ribadito Carella. Archiviati i test tecnici e relazionali, il lavoro svolto troverà la sua prima verifica agonistica già dalla prossima settimana con il debutto stagionale alla Borbonica Cup di Eboli.