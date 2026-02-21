ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 19.02.2026
Eccellenza girone unico: il Giudice sportivo, gare della 29esima giornata.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA: Matteo De Gol (2)
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Andrea Monteduro (4)
GALLIPOLI: Ammenda di 200 euro
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA: Fabio Campanella (1)
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Antonio Rumma (all., fino al 06/03/26); Marco Caputo (2)
UGENTO:
VIRTUS MOLA: