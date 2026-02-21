CASARANO – Recriminazioni rossoazzurre: Leonetti non basta, il Cerignola passa tra le proteste

Il Cerignola porta a casa i tre punti, ma il Casarano abbandona il campo a testa altissima, recriminando pesantemente per alcune decisioni della terna arbitrale che hanno lasciato più di un interrogativo. È stata una sfida vibrante: novanta minuti di calcio offensivo e ritmi forsennati che hanno riconciliato gli spettatori con la bellezza del gioco. Le difese sono state messe a dura prova dalla rapidità degli attaccanti, capaci di creare pericoli costanti ai due estremi difensori.

Un avvio shock e la reazione rossoazzurra Il match per i salentini inizia in salita: dopo appena un minuto, il Cerignola passa. Gambale apre per Vitale, il cui tiro viene neutralizzato da Bacchin, ma nell’azione successiva un fallo di Celiento su Paolucci spinge l’arbitro (supportato dal FVS) a fischiare il penalty. Dal dischetto, Gambale è gelido: 1-0. Il Casarano non si scompone, prende il comando delle operazioni a centrocampo e risponde con l’asse Leonetti-Santarcangelo, ma Iliev è attento. La gara è un susseguirsi di emozioni: Bacchin salva su una bordata di Cretella, mentre dall’altra parte Celiento evita il raddoppio strozzando in gola l’urlo di D’Orazio con un salvataggio sulla linea. Il Cerignola spinge forte, colpisce una traversa con Russo e vede un colpo di testa di Gambale respinto sulla linea da Vitale. Il Casarano, però, è vivo: Iliev deve superarsi su un tiro a giro di Grandolfo e sui tentativi di Ferrara e Versienti. Il meritato pareggio arriva allo scadere del primo tempo: Leonetti sfrutta un’indecisione della difesa gialloblù e trafigge il portiere per l’1-1.

Nella seconda frazione l’intensità resta altissima. Il Cerignola spreca una clamorosa occasione con Parlato e centra un incrocio dei pali con Russo. Dopo una fase di stanca fisiologica, dovuta al ritmo infernale, la partita si decide nel finale: al 38’ Gasbarro svetta su una punizione di D’Orazio e sigla il 2-1. Il finale è un assalto totale del Casarano e si colora di giallo: Santarcangelo ci prova in rovesciata, Todisco tocca vistosamente con la mano in area. L’arbitro inizialmente assegna il rigore, ma dopo un consulto con il FVS torna sui suoi passi tra le proteste veementi dei rossoazzurri. Nonostante un recupero extralarge, il risultato non cambia: festeggia il Cerignola, ma al Casarano resta l’onore delle armi e il rammarico per un episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito della sfida.

Sabato prossimo, per i rossazzurri, altra trasferta in Daunia, stavolta nel capoluogo foggiano. Fischio d’inizio alle 17.30.

IL TABELLINO

Cerignola, stadio “Monterisi!”

venerdì 20/02/2026, ore 20.45

Serie C/C 2025/26, giornata 28

A. CERIGNOLA-CASARANO 2-1

RETI: 5′ pt Gambale rig. (AC), 44′ pt Leonetti (CA), 39′ st Gasbarro (AC)

A. CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato (24′ st Ballabile), Cretella, Vitale (31′ st Moreso), Paolucci (40′ st Ruggiero), Russo (40′ st Spaltro); D’Orazio (40′ si Di Tommaso), Gambale. All. Maiuri.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Celiento, Bachini, Gyamfi; Versienti, Logoluso, Ferrara (41′ st Cerbone), Giraudo (1′ st Cajazzo); Leonetti (11′ st Chiricò), Santarcangelo, Grandolfo (31′ st D’Alena). All. Di Bari.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

