SERIE A – Gravina (Figc): “Rinvio degli Europei è la strada da seguire”. Campionati, c’è anche l’ipotesi ‘trascinamento’ al 2020/21

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenendo stamani durante “Radio anch’io Sport”, ha parlato delle ipotesi di rinvio degli Europei e della questione campionati.

EUROPEI 2020 – “Chiederemo un atto di responsabilità dalla Uefa e dalle federazioni continentali, innanzitutto per un percorso che miri alla tutela della salute di atleti e tifosi di tutto il mondo, anche se ora l’epicentro della pandemia è l’Europa. Prima di parlare di nuove date, dobbiamo attenerci alle condizioni attuali. Il rinvio è la strada da seguire in questo momento”.

COPPE EUROPEE – “Le ipotesi di definire Champions ed Europa League emtro maggio-giugno col ricorso ai playoff sono idee, riflessioni. Richiedono il confronto e spero che domani (durante la videoconferenza della Uefa, ndr) vengano fuori proposte di buon senso”.

CAMPIONATI NAZIONALI – “Non si può escludere nulla, al momento. Tutti vorremmo chiudere il campionato di Serie A entro l’estate, ma ad oggi è difficile fare previsioni. Non escludo nulla delle opzioni messe sul tavolo, non assegnazione del titolo, assegnazione col congelamento delle classifiche, mini torneo playoff e playout. Sarà preso in considerazione anche un ‘effetto trascinamento‘ del campionato attuale sulla stagione 2020/21, bilanciato, quindi, su due stagioni”.