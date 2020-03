LECCE – Buon compleanno giallorossi! 112 anni di storia, Sticchi: “Presto ci riabbracceremo”

Sicuramente quello attuale è, tra tutti, il compleanno più particolare della storia giallorossa. Oggi il Lecce compie 112 anni di storia, e lo fa in un periodo in cui il calcio, così come la normalità del quotidiano, si sono presa una pausa dalla vita di tutti.

E’ comunque un giorno speciale per chi, tifosi e appassionati salentini, porta i colori della maglia della propria terra nel cuore. Un giorno che fa pensare ai tanti gloriosi traguardi raggiunti, delle feste e delle sconfitte, degli anni passati insieme e di quelli di cui si è solo potuto leggere. Un giorno in cui, nonostante tutto, il presidente Saverio Sticchi Damiani, mister Fabio Liverani e capitan Marco Mancosu hanno voluto mandare un messaggio ai propri sostenitori.

Il presidente ha fatto gli auguri al club, lanciando un segnale di speranza: “Buon compleanno Lecce, ci hai sempre tenuto compagnia in questi 112 anni di storia meravigliosa. E non hai mai abbandonato che per te ha fatto chilometri e chilometri di strada, chi ha fatto sacrifici economici per starti vicino, chi è malato, o chi è lontano per ragioni di lavoro. Oggi che il paese si è fermato e che siamo tutti costretti a casa ci manchi terribilmente. Ci mancano gli abbracci di gioia che in questi anni ci siamo potuti scambiare grazie a te. Ci mancano persino gli abbracci di consolazione dopo le sconfitte. Io sono sicuro che torneremo a stringerci nuovamente, e sarà ancor più bello dopo aver conosciuto un mondo senza abbracci. Buon compleanno Lecce”.

“Tanti auguri al nostro amato Lecce. Oggi è il compleanno, un compleanno speciale, i 112 anni che rappresentano tutta la storia di questa città, di questa società, di questa tifoseria e di questa maglia. Sicuramente non è un giorno bello in cui festeggiare, vista l’emergenza che il nostro paese sta affrontando in questo momento. Ma come sempre il nostro popolo ne uscirà alla grande, supererà questo momento che rimarrà soltanto un brutto ricordo. E noi avremo modo di poter festeggiare tutti insieme all’aria aperta, magari con un grande risultato. Quindi oggi è giusto mantenere tutte le direttive del nostro governo per superare al più presto questa emergenza, e poi avremo modo di festeggiare tutti insieme. Forza Lecce”.

“Oggi è il compleanno del nostro amato Lecce. Volevo fargli gli auguri da parte mia in questo periodo che passiamo a casa come tutti. Mi raccomando, è importante farlo, magari passando il tempo con la propria famiglia o cercando di allenarci per conto proprio sperando che questo periodo passi il prima possibile“.