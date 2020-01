SERIE A – La giornata dei grandi bomber: Immobile, Belotti, Ronaldo, Ilicic e Lukaku volano in classifica marcatori

Foto: C. Ronaldo (@Uefa)

La diciottesima è stata la giornata dei grandi bomber di Serie A. Ventisei le reti messe a segno, circa la metà delle quali ad opera di bomber di peso come Immobile, due volte in gol a Brescia e sempre leader della classifica marcatori; Lukaku, due volte a segno a Napoli, secondo miglior centravanti dopo quello della Lazio; Cristiano Ronaldo, che ha bucato la porta del Cagliari per ben tre volte; Belotti, letale all’Olimpico contro la Roma; Ilicic, devastante insieme alla sua Atalanta contro il Parma, prossimo avversario del Lecce nel posticipo di lunedì sera.

Dopo 18 turni, questa è la classifica marcatori aggiornata:

19 RETI: Immobile C. (Lazio);

14 RETI: Lukaku R. (Inter);

13 RETI: C. Ronaldo Juventus);

11 RETI: Joao Pedro (Cagliari);

10 RETI: Muriel L. (Atalanta);

9 RETI: Belotti A. (Torino), Martinez L. (Inter), Ilicic J. (Atalanta);

8 RETI: Berardi D. (Sassuolo), Caputo F. (Sassuolo);

7 RETI: Dzeko E. (Roma), Milik A. (Napoli);

6 RETI: Zapata D. (Atalanta), Correa J. (Lazio), Petagna A. (Spal), Gomez A. (Atalanta);

5 RETI: Mancosu M. (Lecce), Kouamè C. (Genoa), Cornelius A. (Parma), Simeone G. (Cagliari), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Dybala P. (Juventus), Gosens R. (Atalanta), Higuain G. (Juventus), Balotelli M. (Brescia), Orsolini R. (Bologna);

4 RETI: Donnarumma A. (Brescia), Mertens D. (Napoli), Lapadula G. (Lecce), Nainggolan R. (Cagliari), Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Hernandez T. (Milan), Gervinho (Parma), Berenguer A. (Torino), Kulusevski D. (Parma), Gabbiadini M. (Sampdoria), Caicedo F. (Lazio), Ansaldi C. (Torino), Zaniolo M. (Roma), Pasalic M. (Atalanta), Criscito D. (Genoa), Pandev G. (Genoa);

3 RETI: Insigne L. (Napoli), Pulgar E. (Fiorentina), Sensi S. (Inter), Pjanic M. (Juventus), Okaka S. (Udinese), Calderoni M. (Lecce), Llorente F. (Napoli), Kluivert J. (Roma), Boga J. (Sassuolo), Ramirez G. (Sampdoria), Quagliarella F. (Sampdoria), Zaza S. (Torino), Djuricic F. (Sassuolo), Lasagna K. (Udinese), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Di Carmine S. (Verona), Vlahovic D. (Fiorentina), Luis Alberto (Lazio), Mkhitaryan H. (Roma), Bonucci L. (Juventus), Soriano R. (Bologna), Traorè H. (Sassuolo), De Paul R. (Udinese);

2 RETI: La Mantia A., Falco F., Babacar K., Farias D. (Lecce) e altri 30;

UNA RETE: Lucioni F., Tabanelli A. (Lecce) e altri 87.