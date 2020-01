PRIMA CATEGORIA/C – Leverano, cinquina al Copertino e titolo di campione d’inverno: tutti i tabellini della 15ª giornata

Approfittando dello scivolone del Seclì a Galatina, il Leverano travolge il Copertino e si laurea campione d’inverno del girone C di Prima Categoria. In parità a reti bianche lo scontro diretto per la zona playoff tra Melendugno e Salve.

Tutti i tabellini della quindicesima giornata.

–

LEVERANO-COPERTINO 5-0

RETI: 10 pt Di Santantonio, 16 st Franza, 26 st Martina, 30 st rig. Caraccio, 37 st Dazzi

LEVERANO: Zannito, Manca, Martina (D’Agostino), Tundo, Perrone, Montefrancesco, Caraccio (Dazzi), Commendatore (Muci), Franza, Di Santantonio (Notaro), Morleo. All. Schito.

COPERTINO: Strafella (Profeta), Causio (Malandugno), De Matteis, Samueli, Fanizza, Russo (Liccardi), Mello, Renis, Alemanno (Frisenda), Petruzzella, Ndiaye (Spagnolo). All. Pagano.

ARBITRO: Maselli di Bari.

LATIANO-ZOLLINO 1-3

RETI: 34 pt Mariano (Z), 45 pt Aprile A. (Z), 3′ st Mauramati (L), 36 st Afrune (Z)

LATIANO: Bianco, Cinieri (Leo), Guastella, Mauramati (Ciniero), Giardino, Baldari, Ciraci (Mero), Di Potenza (Sportillo), Piumetto, Errico (Resta), Vecchio. All. Frusi.

ZOLLINO: De Donatis, Passabì, Luperto, Mariano (Nocco), Aprile A. (Sbocchi), Caldarazzo, Zappia, Costantini, Afrune, Chiriatti (Aprile M.), Ture. All. Russetti.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

TRICASE-CAPO DI LEUCA 3-1

RETI: 9 pt Rizzello (T), 24 pt rig. e 7 st Ruberto (T), 5 st Pirelli rig. (CL)

TRICASE: Bibba, Malinconico (Orlando), Mingiano, De Pietro, Zocco, Moretto, Preite (Turco), Rizzello (Casciaro), D’Amico Al. (Coulibaly), Urso, Ruberto. All. Colagiorgio.

CAPO DI LEUCA: Gentile, Antonazzo, Francioso, Caracciolo, Inguscio, Ferraro (Pizzolante), De Florio (Costantini), D’Amato, Calabrese (Casto), Monteduro, Pirelli. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

MELENDUGNO-SALVE 0-0

MELENDUGNO: Gallo, Ingrosso, Toma, De Marianis, Colagiorgio, De Giorgi, Pastore (Taurino), Nocco, Brindisi, Sciolti, Colagiorgio. D. acc. Margiotta.

SALVE: Costantini, Buttazzo (Caputo), Rizzo, Florio, Albano (Melcarne), Colella, Fracella, Bruno (Rollo), Ratta (De Solda), Poleti, Chiffi. All. Rollo.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

GALATINA-SECLÌ 1-0

RETI: 3 pt Migali

GALATINA: Margiotta, Leanza, Montinaro, Vincenti (Patera), Malerba, Giannotta, Stajano, De Razza S., Migali G. (Cantaggiato), De Razza A., Bianco (Greco). All. Petrelli.

SECLÌ: Falco, Coppola, Tundo, Migali S., Spagnolo (Suppressa), Tricarico, Mangia, Greco (Gallo), De Leo, Andronico, Fiore (Cuppone). All. Solidoro.

ARBITRO: Pisanello di Lecce.

VIRTUS LECCE-SOLETO 1-2

RETI: 30 pt Zollino A. (S), 7 st Pascali (S), 38 st Zecca (VL)

VIRTUS LECCE: Marti, Costantini (Conte S.), Conte M., De Pascalis, Luperto, Giannone (Palermo), Di Nunno, Antonucci (Zecca), Sanseverino, Baldeh, Gigante. All. Corvaglia.

SOLETO: Consiglio, Zollino L., De Pascalis (Dettù G.), Candito, Pascali, Aloisi, Galiotta R., Dettù M., Galiotta R., Melissano, Zollino A. (Pulimeno). All. Perrone.

ARBITRO: Margarito di Brindisi.

CEDAS AVIO BRINDISI-MONTERONI 0-0

CEDAS AVIO BRINDISI: Russo, Simmini, De Vincentis, Lepera, Manisco (Martines), Perrino, Pisani, Maggio (Errico), Manta, Lazzoi, Tedesco. All. Di Serio.

MONTERONI: Aprile, Ghazi M. (Ghazi A.), Quarta Mas., Quarta G., Colonna, Buonfrate, Arnesano (Mello), Vadacca (Madaro), Taurino (Saracino), Quarta Mat. (Quarta Gab.), Sgambati. All. Manca.

ARBITRO: Andreula di Molfetta.

–

Ha riposato: Atletico Veglie.