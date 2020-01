PRIMA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 15ª giornata, classifica e prossimo turno

Appuntamento da non perdere, per gli appassionati di volley, quello di mercoledì prossimo, 8 gennaio. A Ugento, sul parquet del palasport “Tiziano Manni”, la Leo Shoes Casarano avrà l’onore di ospitare i campioni del Modena Volley per un test match che sarà soprattutto una festa di sport e una grande occasione per i tifosi salentini…