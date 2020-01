SECONDA CATEGORIA/C – Il forte vento spezza il programma della 13ª giornata: tutti i tabellini

Giornata monca la tredicesima del girone d’andata del torneo di Seconda Categoria girone C, nella quale è stata rinviata San Pietro Vernotico-Real Ruffano e sospesa nell’intervallo Surbo-Andrano. La causa: il vento forte che da giorni sta spazzando il Salento, e non solo.

Turno di riposo per il Cursi, il big-match tra Spartak Ruffano e Parabita termina in parità. Cinquina del Collepasso al Neviano, quaterna del Vernole a San Cassiano. Pareggio con gol tra Specchia e Alessano.

I tabellini della tredicesima giornata.

SPARTAK RUFFANO-SD PARABITA 1-1

RETI: 26 pt Lazzari (SR), 10 st mandorino (P)

SPARTAK RUFFANO: Carbone, Manco, Gravante, Russo, Cavalera, Casciaro, Meli, Preite, Lazzari, Striano, Guglielmo. All. Cresta.

SD PARABITA: Provenzano G., Cataldi, D’Amore, Gianfreda, Schito, Russo, Cristaldi, Totaro, Provenzano R., Mandorino, Vinci. All. Turlizzi.

ARBITRO: Santoro di Taranto.

AP SPECCHIA-ALESSANO 1-1

RETI: 42 pt De Masi (S), 6 st Franza rig. (A)

A. PICCHI SPECCHIA: Fusaro, Maisto, Cannabona, Moscatello, Branca, Piccininno, Manco (De Siena), Scupola, (Ricchiuto), De Masi, De Filippis (Musio), Pantaleo. All. Agostinello.

ALESSANO: Toscano, azzato, Morciano (Musio A.), Musio G., Margarito, Trane, Protopapa (Mendolia), Martella, Franza (Bortone), Musio M., Piccinni. All. Desiderato.

ARBITRO: Damiano di Lecce.

SG SURBO-ANDRANO (sospesa al 45′ per maltempo, 0-1)

RETI: 25 pt Accogli

SG SURBO: De Carlo, Miggiano, Zonno, Ingrosso, Cagnazzo, Mento, Conte, D’Aversa, Polito, D’Amelio, Miccoli. All. Pareo.

ANDRANO: Panico, Carrozzo, Rizzo, Accoto, Musarò, Micocci, Surano, Piscopiello, Turco, Accogli, Stefanelli. All. Pantaleo.

ARBITRO: Bruno di Taranto.

COLLEPASSO-NEVIANO 5-2

RETI: 15 pt Ramundo (N), 36 pt Molle (C), 4 st e 20 st Carrozza G. (C), 40 st Carrozza M. (C), 43 st Marotta (N), 46 st Scigliuzzo (C)

COLLEPASSO: Costante, Camara, Negro, Spinola, Bianco, De Lorenzis GP, Franco (Palubo), Della Rocca (Imperiale), Molle (Carrozza M.), Scigliuzzo, Carrozza G.. D. Acc. Pisanello.

REAL NEVIANO: Dimo, Carachino (De Giorgi), Mariano, Napoli D., Francone, Aluisi, Napoli S., Marotta, Pinzi, Mastria, Ramundo (De Lorenzis G.). All. Greco.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

SP VERNOTICO-REAL RUFFANO: rinviata per maltempo

SP VERNOTICO: Fiorentino, Greco, Mileto, De Michele, Macchia, De Perto, Sissoko, Cavalcante, Miccoli, Andriani, Pagliara. All. Macchia.

REAL RUFFANO: Corina, Gravante R., Remigi, Halim Am., Seclì, Ciurlia, Margarito, Minonna, De Iaco, Capasa, Riccardo. All. Tanisi.

ARBITRO: Troccoli di Bari.

Ha riposato: Cursi.