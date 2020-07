SERIE A – Classifica marcatori dopo la 33ª, è volata a due per lo scettro 2019/20

La trentatreesima giornata, chiusasi nella tardissima serata di ieri, ha, in un certo senso, tenuto aperti sia i giochi Scudetto, sia quelli relativi alla salvezza, complice la straripante vittoria del Torino sul Genoa. Il pari della Juventus a Sassuolo ha riacceso le speranze di Inter e Atalanta, che hanno travolto Spal e Brescia, mentre appare in netto calo la Lazio del capocannoniere Ciro Immobile, sempre leader della classifica marcatori di Serie A con una rete di vantaggio su Cristiano Ronaldo. Sarà volata a due per lo scettro di bomber 2019-20 nelle ultime cinque partite rimaste.

Entra in classifica Ievgenii Shakhov, autore del gol della bandiera del Lecce nella nerissima serata al cospetto della Fiorentina. Per l’ucraino, si tratta della prima rete in Serie A.

La classifica marcatori aggiornata alla 33esima:

29 RETI: Immobile C. (Lazio);

28 RETI: Ronaldo C. (Juventus);

20 RETI: Lukaku R. (Inter);

17 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Muriel L. (Atalanta), Caputo F. (Sassuolo);

16 RETI: Zapata D. (Atalanta), Belotti A. (Torino);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta), Dzeko E. (Roma);

13 RETI: Martinez L. (Inter), Berardi D. (Sassuolo);

12 RETI: Petagna A. (Spal);

11 RETI: Cornelius A. (Parma), Mancosu M. (Lecce), Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo);

10 RETI: Milik A. (Napoli), Simeone G. (Cagliari), Rebic A. (Milan), Quagliarella F. (Sampdoria), Lasagna K. (Udinese), Gabbiadini M. (Sampdoria);

9 RETI: Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Mertens D. (Napoli), Pasalic M. (Atalanta);

8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Mkhitaryan H. (Roma), Barrow M. (Bologna);

7 RETI: Lapadula G. (Lecce), Criscito D. (Genoa), Correa J. (Lazio), Kulusevski D. (Parma), Ramirez G. (Sampdoria), Donnarumma A. (Brescia), Malinovskiy R. (Atalanta), Chiesa F. (Fiorentina), Higuain G. (Juventus);

6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Vlahovic D. (Fiorentina), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Nainggolan R. (Cagliari), Gervinho (Parma), Di Carmine S. (Verona), Insigne L. (Napoli), Pulgar E. (Fiorentina), Kucka J. (Parma), De Paul R. (Udinese), Okaka S. (Udinese), Hernandez T. (Milan), Luis Alberto (Lazio), Torregrossa E. (Brescia), Pessina M. (Verona), Calhanoglu H. (Milan);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Pinamonti A. (Genoa), Leao R. (Milan), Ibrahimovic Z. (Milan), Zaniolo N. (Roma), Duricic F. (Sassuolo), Bonazzoli F. (Sampdoria), Candreva A. (Inter);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino),Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Zaza S. (Torino), Lozano H. (Napoli), Soriano R. (Bologna), Faraoni D. (Verona), Manolas K. (Napoli), Veretout J. (Roma), Kurtic J. (2 Spal, 2 Parma), Kessie F. (Milan), Gagliardini R. (Inter);

3 RETI: Calderoni M., Falco F., Babacar K., Lucioni F. (Lecce) e altri 31;

2 RETI: La Mantia A., Farias D. (Lecce) e altri 38;

UNA RETE: Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Saponara R., Donati G., Shakhov I. (Lecce) e altri 86.