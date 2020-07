Un Lecce inaccettabile per atteggiamento in un match importantissimo viene asfaltato dalla Fiorentina, a cui bastano un paio di ripartenze elementari e un errore altrui sfruttato per vincere 1-3. I giallorossi di fatto non scendono in campo, restando in partita solo grazie all’illusorio rigore parato da Gabriel e rendendosi protagonisti di una netta involuzione rispetto…