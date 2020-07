LECCE – Ci sono ancora chance di salvezza?

Mancano ormai cinque giornate al termine di questo campionato di Serie A 2019-2020 e il Lecce è ancora in lotta per il raggiungimento della tanto agognata salvezza. Nonostante la sconfitta interna per 1-3 nella partita contro la Fiorentina andata in scena in un “Via del Mare” ovviamente deserto, i salentini sognano ancora di raggiungere il Genoa al quartultimo posto e la sensazione è che Mancosu e compagni possano davvero riuscire nell’impresa.

I SALENTINI SONO IRRICONOSCIBILI – L’anno passato il Lecce si era reso protagonista di una cavalcata trionfale che alla fine era valsa ai salentini la promozione diretta in massima serie. Alla vigilia di questa stagione, c’era pertanto enorme interesse nello scoprire come si sarebbe comportata la squadra di Liverani, composta dal giusto mix di giovani e di calciatori che già conoscono bene la categoria. Dopo un avvio tra alti e bassi, a partire da novembre i salentini erano riusciti a ingranare la marcia giusta e, con le buone prestazioni, erano iniziati ad arrivare anche i tanti attesi risultati. Il pareggio interno con la Juventus, prima, e la vittoria esterna per 2-3 sul campo del Napoli poi, avevano lasciato intendere che i giallorossi potessero realmente dire la loro in ottica salvezza. Alla ripresa del campionato dopo la sosta imposta dal lockdown, tuttavia, la squadra di Fabio Liverani non ha saputo dare continuità ai propri risultati e con quattro punti conquistati nelle ultime sei gare, i salentini ricoprono il terzultimo posto in classifica che al momento vorrebbe dire retrocessione. Dando uno sguardo alle scommesse Serie A, a ogni modo, i salentini hanno ancora buone possibilità di salvezza e la squadra del patron Sticchi Damiani sarà chiamata a giocare le cinque partite che mancano come se fossero cinque finali.

LA SITUAZIONE IN ZONA RETROCESSIONE – Sino a pochi giorni erano ben sette le squadre invischiate nella zona retrocessione ma nelle ultime giornate quasi tutte sono riuscite a a fare risultato, allungando in classifica proprio su Genoa e Lecce che ora sembrano destinate a giocarsi tra loro la permanenza in Serie A. Sampdoria, Fiorentina e Udinese hanno infatti invertito radicalmente la rotta e oggi si ritrovano a un passo dalla salvezza artitmetica. Continuano invece i problemi del Torino che, partito con ambizioni europee, si è ritrovato a sorpresa invischiato nella lotta per non retrocedere ma l’impressione è che la squadra di Moreno Longo possa tirarsi fuori dalle zone meno nobili della classifica senza troppe difficoltà. Rispettivamente all’ultimo e al penultimo posto, Spal e Brescia sono invece a un passo dalla retrocessione diretta, con gli emiliani e i lombardi che non hanno minimamente giovato degli arrivi in panchina di Di Biagio e di Diego López.

Quando mancano cinque giornate al termine della stagione, in casa Lecce è tempo di rimboccarsi le maniche e di proiettarsi anima e corpo a questo finale di campionato. La rincorsa sul Genoa è tutt’altro che impossibile e Liverani dovrà essere bravo a trasmettere ai propri calciatori la convinzione che con il gioco e lo spirito di squadra nessun traguardo è irraggiungibile.