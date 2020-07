BASKET – Carrozzina, la Lupiae Team Salento assapora l’azzurro Nazionale

Sapore d’azzurro per un atleta della Lupiae Team Salento, formazione leccese di basket in carrozzina guidata da coach Andrea Calò. Il giovane talento Gabriele Carichino, nei giorni scorsi, è stato convocato per uno stage a Tirrenia (Pi) che si svolgerà dal 23 al 26 luglio prossimi, dal coach della nazionale under 22, Carlo Di Giusto.

Per il 21enne di Aradeo si tratta della prima chiamata in azzurro. Entusiasta il presidente della Lupiae, Simone Spedicato: “Facciamo a Gabriele i migliori auguri per questo inizio con i colori della maglia della nazionale. Un azzurro che tutti noi della Lupiae Team Salento sentiamo addosso, in quanto ogni tesserato è stato artefice, ognuno col suo contributo di esperienza, nella formazione di Carichino”.

Così il neo azzurro: “In questo 2020 così difficile per tutti, non ho smesso un attimo di allenarmi, lì dove è stato possibile farlo, sopratutto a casa. L’ho fatto perché non volevo disperdere i tanti sacrifici per ambire alla prima convocazione in maglia azzurra. Ora che il traguardo è stato raggiunto, l’emozione è tanta e la dedica è doppia: alla mia famiglia e all’altra mia famiglia, quella sportiva, della Lupiae Team Salento“.