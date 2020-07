CICLISMO – I ragazzi sono di nuovo in giro: a Cavallino ottima riuscita dello stage federale

Anche il mondo del ciclismo fuoristrada cerca di resettarsi dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Covid-19. A Cavallino, nei giorni scorsi, si è tenuto uno stage dedicato ai ragazzi esordienti, allievi e juniores, che è stato molto apprezzato dai partecipanti perché ha dato loro la possibilità di ritrovarsi e di riallacciare anche i rapporti sociali, oltre che a imparare e migliorare la propria tecnica e riprendere confidenza con gli allenamenti outdoor.

Allo stage, organizzato dalla struttura tecnica regionale fuoristrada, in seno alla Federciclismo pugliese, hanno partecipato giovani tesserati per squadre salentine, di Lecce e Brindisi. I lavori sono stati coordinati da Francesco De Lorenzo (tecnico regionale fuoristrada) e Udo Corrado (tecnico regionale ciclocross).

Questi i prossimi stage fuoristrada federali in Puglia: domani, 18 luglio, a Grottaglie, presso le Cave di Fantiano (ore 8.30) per le società della provincia di Taranto e della valle d’Itria; sabato 25 luglio a Canosa di Puglia, presso il Campo Gross Gensano (alle 15.30), in via Grazia Deledda, per le società del Foggiano; sabato 1° agosto a Andria, presso il campo di cross Pomo-Giorgia Lomuscio (ore 15) in via Corato, per le società del Nord Barese e della Bat, ma anche come tappa di recupero per i team assenti nei precedenti stage.