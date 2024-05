CALCIO – Atalanta, Gasperini alza l’Europa League e parla anche del Lecce: “Anche quella è una vittoria”

L’Atalanta, vincitrice sabato al Via del Mare per 2-0, ha travolto il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League con una tripletta dello scatenatissimo Lookman, rimasto in panchina contro il Lecce.

Il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, nella prima intervista post-partita rilasciata alla Rai, ha parlato, a sorpresa, anche del Lecce, proponendo un nuovo concetto di vittoria. Ossia, raggiungimento del proprio obiettivo a seconda delle proprie forze e senza far debiti: anche quello è un successo, non solo l’alzare i trofei. “La vittoria della mia Atalanta ha un certo valore perché è fatta in un certo modo, non abbiamo vinto facendo debiti. E poi sono vittorie anche quella del Bologna in campionato, o quella del Lecce o del Verona che si sono salvati”.