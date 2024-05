GIOVANILI – Novoli, sbaglia apposta un rigore inesistente e poi decide una finale U14

Sbaglia apposta un rigore che non c’era e poi decide una finale. È successo sabato scorso a Leverano, dove si è giocato l’atto conclusivo del campionato provinciale Under 14 tra Novoli e Copertino.

Al 20′ del primo tempo, il calciatore del Novoli, classe 2011, Sebastian Tesei, dopo aver seminato due avversari, ritardava la conclusione provano un ulteriore dribbling e permettendo la chiusura in corner da parte di un avversario, intervenuto in scivolata.

Tra lo stupore generale, però, l’arbitra di quella gara, Silvia Cordella, accordava un calcio di rigore che poteva essere trasformato nel gol del vantaggio per il Novoli nella finalissima. Tesei, dopo un cenno con la panchina, però decideva di calciare il rigore a lato, tra gli applausi del pubblico.

Manco a dirlo, era poi lo stesso Tesei, al quarto della ripresa, a sbloccare la parità, segnando il gol dell’1-0. Dopo tre traverse e altre occasioni da rete, poi, Riccardo Buscicchio, attorno alla mezzora, firmava il gol del definitivo 2-0 per il Novoli.

La nota del Novoli Calcio: “Complimenti ai ragazzi e al prof. Simone Perrone, professionista preparato, generoso, umile e capace, con grande spirito di abnegazione, di prendere per mano un gruppo numerosissimo e di non far sentire l’assenza di mister De Luca, che, da fine settembre, per problemi personali, ha dovuto lasciare il gruppo. Ma i complimenti vanno estesi a tutto lo staff: a Giovanni Briamo, al prezioso ed onnipresente Vincenzo Caricato e a mister Alessio Cosma che ha spesso supportato il prof. Perrone nel suo lavoro”.