ASD TRICASE – Si riparte dalla guida di Rocco Errico: “È questa la vera squadra tricasina”

Dopo il sesto posto finale dello scorso anno, riaccende i motori l’Asd Tricase per il prossimo campionato di Seconda Categoria. Alla guida della squadra, dopo un anno sabbatico, ritorna mister Rocco Errico.

“Sono qui per portare avanti il progetto serio di una società che, oltre ad essere vincente, si mette in discussione e ha come obiettivo quello della crescita dei ragazzi del posto e dell’hinterland – le parole di Errico -. Da una settimana è cominciata la preparazione atletica e sono molto soddisfatto di come i ragazzi si stanno comportando, cercando, col massimo impegno, di crescere giorno dopo giorno. Ringrazio il presidente Luca Cito e i suoi collaboratori per il grande attaccamento che dimostrano giorno dopo giorno, perché, secondo il mio punto di vista, è questa la vera squadra di calcio a Tricase. Spero tanto che questa squadra possa partecipare, un giorno, ai campionati che questa piazza merita. Lo sport è vita ed è per questo che, ogni volta, tocca al sottoscritto mettersi in discussione per i giovani del paese e del circondario, al fine di formare veri uomini, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello umano. Un grazie particolare al mio collaboratore Silvano Mazzetti per il massimo impegno e sempre Forza Tricase”.