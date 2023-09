TRICASE – La Gradinata Est: “Non seguiremo più la squadra, né in casa, né in trasferta”

La Gradinata Est di Tricase continua nella sua contestazione verso la società. Riceviamo e pubblichiamo una nota della tifoseria organizzata tricasina:

“Alla fine dello scorso campionato ci eravamo lasciati con la richiesta di dimissioni dell’intera società presieduta da Alfredo Stefanelli. Questa richiesta era maturata dopo più di dieci anni in cui, per amore di questa maglia, abbiamo chiuso gli occhi dinanzi ad una totale disorganizzazione e approssimazione nel modo di gestire un patrimonio sportivo così importante. Anni di passione e fede incondizionata a fronte di deludenti campionati. Il futuro è destinato ad una soluzione di continuità col passato, con un modo di fare che ha portato ad una naturale e totale disaffezione, irrecuperabile, con una società che continua a navigare a vista e un presidente dal carattere divisivo.

Pertanto, la Gradinata Est non accetta più lo stato delle cose, oramai non più tollerabile, arrivando all’estrema, drastica e dolorosa decisione di non esserci più su quei gradoni, sia in casa che in trasferta a partire dalla prima partita ufficiale della stagione 2023/2024, fino a che non ci saranno le dimissioni di tutti i componenti di questa società. Non vogliamo più essere complici né diretti né indiretti di questa situazione, basta interessi personali, basta dannose ostinazioni

Il Tricase è della sua gente e merita rispetto!

Inoltre, invitiamo tutti gli sportivi che condividono la nostra scelta ad unirsi alla protesta disertando lo stadio. Per coloro che invece vorranno entrare chiediamo di lasciare libero il posto centrale della Gradinata Est come segno inequivocabile della nostra assenza”.

Gradinata Est Tricase