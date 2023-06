TRICASE – La Gradinata Est: “Nessuna rassicurazione dal presidente Stefanelli alle criticità esposte”

Riceviamo e pubblichiamo un Comunicato della Gradinata Est del Tricase Calcio.

“Alla fine di questo campionato abbiamo deciso di contestare la società presieduta da Alfredo Stefanelli invitandolo a lasciare il titolo al Sindaco. In un comunicato abbiamo espresso le nostre perplessità in merito a una serie di aspetti e messo sul piatto le nostre richieste.

In primis un’organizzazione societaria solida, senza la quale è impossibile raggiungere obiettivi sportivi, non ricevendo a oggi alcuna rassicurazione o segnale in tal senso.

Il Presidente dalle interviste rilasciate in seguito al comunicato sembra non aver compreso ciò che chiediamo, spostando il problema sui mancati risultati della squadra, difendendo il suo operato e parlando di società solida e di progetto futuro senza spiegarne i dettagli.

Al solito, a quasi due mesi dalla fine del campionato, mentre vediamo le altre realtà esporre alla città il progetto sportivo per la stagione a venire, del Tricase non si sa niente. Un andazzo al quale siamo abituati ma che non può essere accettato all’infinito.

Preso atto che il Presidente non ha intenzione di lasciare, ci chiediamo quale sia l’organigramma della società, chi siano i soci, gli sponsor e i collaboratori.

Il Presidente dica alla bistrattata comunità sportiva di Tricase se la composizione della rosa sarà affidata finalmente a un professionista del settore (Direttore Sportivo), chi sarà il tecnico e se ha nominato qualcuno più avvezzo alle dinamiche social per gestire la comunicazione della società. Faccia sapere se e quali iniziative pubbliche, ha attivato nel tentativo di coinvolgere nuovi soci e collaboratori.

È giunto il momento che il Presidente comunichi pubblicamente alla città, nelle forme a lui più congeniali, qual è lo stato dell’arte sulle criticità sollevate quest’anno sperando che ci sia un reale cambio di passo nell’interesse del Tricase e della sua avvilita comunità sportiva.

Non è più il tempo delle belle parole per convincere chi il Tricase non lo ha mai abbandonato. Sarà vano fare leva sull’amore senza tornaconto, che spinge da decenni centinaia di Tricasini a seguire la squadra della propria città. È giunto il momento dei fatti!

In ultimo da cittadini, prima che da tifosi, chiediamo lumi sui lavori di ristrutturazione del San Vito che attendiamo da più di un anno e di cui non si sente più parlare. Lo stadio è ridotto in uno stato indecente sotto tutti i punti di vista.

Auspichiamo che l’A.C. (o quel che ne resta) metta la giusta energia per dare inizio ai lavori del San Vito che è la nostra casa. Ci auguriamo che, così com’è accaduto altrove, uno stadio più moderno e funzionale possa rappresentare un primo passo per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della storia di questi colori. Storia che ci appartiene e che da Tricasini innamorati continueremo a difendere con le unghie e con i denti!”.