LECCE – Si attende l’ufficialità di Roberto D’Aversa come nuovo allenatore

È attesa nelle prossime ore la comunicazione da parte della società che ufficializzerà Roberto D’Aversa come nuovo allenatore del Lecce. Il club di Saverio Sticchi Damiani e l’allenatore abruzzese avrebbero raggiunto l’accordo sulla base di un contratto annuale con opzione per il rinnovo in caso di salvezza.

Nel frattempo, il duo Corvino-Trinchera avrà tanto da fare in queste settimane per allestire una rosa che possa essere competitiva anche nella prossima stagione, sulla base di alcune pesanti partenze come quella di Wladimiro Falcone, riscattato dalla Sampdoria; Samuel Umtiti, tornato a casa base Barcellona; Lorenzo Colombo, riscattato dal Milan. Sono tornati nelle rispettive società anche Pietro Ceccaroni, al Venezia; Marin Pongracic, presente in sole nove occasioni, al Wolfsburg (ma si starebbe lavorando per un ritorno); Alessandro Tuia, in scadenza al 30 giugno; Kristoffer Askildsen, rientrato alla Sampdoria; Remi Oudin, tornato al Bordeaux (anche in questo caso si lavora per un ritorno nel Salento).

Già ufficializzati, al momento, i primi due ingaggi 2023-24. Youssef Maleh (per il quale è scattata la clausola di riscatto obbligatorio in caso di salvezza, dalla Fiorentina) e Pontus Almqvist, arrivato in prestito dal Rostov.

(foto: R. D’Aversa, canale Youtube Sampdoria)