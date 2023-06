FEMMINILE – Lecce Women, a Castrignano de’ Greci il 2° “GLT Women’s Sport Award”

Si svolgerà al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci il prossimo 3 luglio, dalle 19.30, la seconda edizione del “GLT Women’s Sport Award”, iniziativa organizzata dal Lecce Women insieme a Global Thinking Foundation, che coinvolge le giovani calciatrici giallorosse tesserate nella stagione sportiva appena chiusa.

Nel corso della serata, che prevede anche la partecipazione dei vertici di Global Thinking Foundation e dei dirigenti dell’Us Lecce, di autorità sportive e comunali, saranno assegnate le dieci borse di studio del valore di 500 euro ciascuna messe in palio da GLT per premiare le calciatrici che, nel corso della stagione sportiva 2022-23, si sono distinte sia sul campo, sia sui banchi di scuola.

“La nostra – dice Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation – è l’unica iniziativa nazionale di borse di studio per merito scolastico a favore del calcio femminile per l’inclusione sociale e la lotta alla dispersione scolastica. Auspichiamo, così, che si completi al più presto l’iter parlamentare per la modifica dell’art. 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma ‘la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’, perché lo sport è cultura di valori e diritti imprescindibili dal rispetto del prossimo, all’ascolto, sino al lavoro di squadra, per un’inclusione sociale di tutti e come espressione di una passione autentica e rigenerativa delle comunità su tutto il territorio”.

Sempre lunedì 3, dalle ore 16 alle 18.30, prenderà il via l’Open Day, tradizionale appuntamento di inizio stagione, a cui potranno partecipare gratuitamente le bambine dai cinque anni in su, che avranno la possibilità di esercitarsi a campo ridotto, sotto l’occhio dei tecnici della società. Nell’occasione, a Castrignano de’ Greci, saranno esposti la Coppa dello Scudetto Primavera vinta dal Lecce di Federico Coppitelli, la Coppa di campionesse di Puglia vinta dall’Under 15 del Lecce Women e il “Grassroots Awards” conquistato dal Lecce Women per aver presentato il miglior progetto di sviluppo del calcio femminile in Italia nella stagione 2022-23.