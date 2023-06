LECCE – Lucioni ceduto al Palermo: nel mirino l’ennesima promozione in A

A un passo dalle 36 Primavere (a settembre), Fabio Lucioni non intende ammainare la bandiera. Il difensore di proprietà del Lecce, nella scorsa stagione protagonista della promozione in Serie A con la maglia del Frosinone, è stato ufficialmente ceduto al Palermo a titolo definitivo. Non è stata comunicato l’importo dell’operazione.

La casacca rosanero si aggiunge a quelle di Ternana, Monopoli, Noicattaro, Gela, Barletta, Spezia, Reggina, Benevento, Lecce e, appunto, Frosinone. Forse l’ultima tappa di una carriera coi fiocchi per il difensore centrale ternano che, a Palermo, dovrebbe ritrovare Eugenio Corini come allenatore, con l’obiettivo di centrare la sua – di Lucioni – ennesima promozione in Serie A dopo quelle ottenute col Benevento nel 2016-17, col Lecce nel 2021-22 e col Frosinone nel 2022-23.

(foto: Coribello/SalentoSport)