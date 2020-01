VIRTUS MATINO – Altro innesto nella rosa di Branà, dalla Virtus Francavilla ecco Pavone

Ancora un innesto nella rosa della Virtus Matino. La società della presidentessa Cristina Costantino comunica l’ingaggio di Vito Pavone, “attaccante (prima o seconda punta) classe 2000, alto 187 cm, destrorso, dotato di una grandissima forza fisica, potenza nelle gambe, velocità, progressione e ottimo tiro”.

Si legge nella nota su Pavone: “Cresciuto nelle giovanili della Virtus Francavilla disputando da protagonista il Campionato Allievi Nazionali Lega Pro allenato da mister Pierluigi Orlandini. L’anno successivo disputa il Campionato Berretti Nazionale per poi essere confermato nuovamente per effettuare il ritiro estivo con la prima squadra in Serie C allenata da mister Zavettieri. Nell’ultima stagione dopo essersi allenato stabilmente con la prima squadra e giocato il Campionato Berretti Nazionale, a gennaio si trasferisce a Policoro in Eccellenza Basilicata ove colleziona 10 presenze e mette a segno 5 reti in campionato concluso al 7° posto. In questa stagione sta disputando il Campionato di Eccellenza Basilicata con il Montescaglioso“.

Queste le parole della presidentessa Costantino: “Sono orgogliosa di aver intrpreso, grazie anche alla prezioso lavoro del nostro direttore Antonio Bruno, questo filo di collaborazione con una società così prestigiosa come la Virtus Francavilla, da sempre sensibile alle istanze del settore giovanile e che in quest’ottica consente ai suoi giovani calciatori delle esperienze di maturazione e formazione nell’ambito delle prime squadre”.

Pavone è già a disposizione di mister Giuseppe Branà e domani, nella sfida interna contro il Brilla Campi, potrebbe esordire in maglia biancazzurra.