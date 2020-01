LECCE – Ufficiale, La Mantia raggiunge Fiamozzi all’Empoli

È di pochi istanti fa la notizia della cessione di Andrea La Mantia all’Empoli. Una notizia che era nell’aria ormai da qualche ora, nonostante le smentite di rito dell’entourage dell’attaccante romano, che approda in Toscana dove incontrerà nuovamente Riccardo Fiamozzi, già prelevato dalla società empolese poche ore fa.

Nella stagione in corso, LM19 ha accumulato 12 presenze in campionato (delle quali sono tre per intero), segnando a Roma contro la Lazio e, soprattutto, firmando il gol-partita al “Franchi” contro la Fiorentina. A questi numeri, si aggiunge una presenza in Tim Cup contro la Salernitana. Pesano, però, tantissimo, i 17 gol messi a segno nella scorsa stagione, con cui contribuì, in modo decisivo, all’ascesa del Lecce in Serie A.

Questa la nota del club di via Costadura:

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia all’Empoli F.C.