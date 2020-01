LECCE – Fiamozzi ufficiale all’Empoli, La Mantia quasi. Due rinforzi a centrocampo in arrivo: il punto sul mercato

Cominciano ad arrivare le prime note ufficiali di mercato in casa Lecce. Dopo Dumancic, ceduto in prestito al Gozzano, lascia il Salento anche Riccardo Fiamozzi che passa in prestito biennale con obbligo di riscatto all’Empoli. A breve, l’ormai ex esterno difensivo giallorosso dovrebbe ritrovare un suo compagno di squadra: per Andrea La Mantia al club toscano si tratta solo di attendere l’ufficialità.

Il direttore sportivo Mauro Meluso cercherà, da qui a fine mese, di sfoltire ulteriormente l’organico da quegli elementi che, per vari motivi, si sono dimostrati non funzionali al progetto tattico di mister Fabio Liverani. Di questo elenco, tra l’altro, fanno parte due delle più grosse delusioni della campagna acquisti estiva, ossia Giannelli Imbula (solo tre presenze in campionato e mai per intero, e un gettone in Tim Cup con un gol a Ferrara) e Romario Benzar, che, in campionato, non vede il campo dalla gara interna col Napoli del 22 settembre. Per loro ci sono richieste da club turchi (Imbula), spagnoli e danesi (Benzar).

Il colpo del mercato invernale 2020, per il Lecce, dovrebbe essere quello di Riccardo Saponara, talentuoso fantasista classe 1991, attualmente in forza al Genoa ma in procinto di trasferirsi nel Salento per rinforzare la trequarti giallorossa. Il calciatore si trova all’ombra della Lanterna in prestito dalla Fiorentina e quest’anno, in rossoblù, ha messo insieme solo cinque presenze tra campionato e Tim Cup.

La sua miglior stagione in Serie A fu quella del 2014/15 con l’Empoli di Maurizio Sarri, con cui collezionò 17 presente, sette reti e quattro assist. Saponara dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore e dovrebbe esordire nella gara interna contro l’Inter. In via di definizione anche l’acquisizione di Alessandro Deiola dal Cagliari, che, al contrario, potrebbe indossare la sua prima maglia giallorossa già lunedì sera a Parma.